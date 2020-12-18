Elektrik duasına çıkan köylüler hakkında suç duyurusu

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aşağıkarıncalı Mahallesi’nde elektrik duasına çıkan köylüler hakkında, "halkı DEDAŞ'a karşı kin ve düşmanlığa kışkırttığı" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

DEDAŞ'ın suç duyurusunu Sözcü'den Evren Demirdaş'a değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlanmasını beklediğini belirterek duruşmalarda bedelsiz olarak avukatlık yapacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıkmıştı. Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde bir araya gelen köylüler, "Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Sorunlarımızın çözümü için nereye başvuru yaptıysak, ‘Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (DEDAŞ) ancak Allah’ın gücü yeter’ diyorlar. Biz de Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver" diyerek dua etmişti.