Elektrik dağıtım şirketleri kamuyu zarara uğrattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin kamuyu zarara uğrattığını açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Dönmez, elektrik dağıtım işinin özel sektöre devri aşamasında bazı şirketlerin kasa ve bankada tutulan paralarla haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Dava açıldı

5 dağıtım şirketi hakkında alacak davası, bazı şirket yöneticileri hakkında ise “görevi kötüye kullanmaktan” dava açıldığını belirten Dönmez, süreçlerinin 2009 yılından bu yana devam etmesine rağmen henüz hiçbir şirketten tahsilat yapılmadığını açıkladı.

Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve Uludağ EDAŞ'ın hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin akıbetini soran Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Fatih Dönmez, bu konuda açılan davaların devam ettiğini bildirdi.

Tahsil edilemiyor

Dönmez, “Şirketlerden Çamlıbel EDAŞ'ın 3 milyon 120 bin 130 TL, Uludağ EDAŞ'ın 8 milyon 791 bin 964 TL, Yeşilırmak EDAŞ'ın 8 milyon 734 bin 434 TL ve Fırat EDAŞ'ın 5 milyon 218 bin 382 TL ödenmeyen anapara ve faiz tutarı bulunmaktadır” dedi.

Meram Elektrik Şirketi'nden alınması gereken 40 milyon liranın da tahsil edilemediğini bildirdi.

ULUDAĞ EDAŞ'ı en çok ihale alan CLK işletiyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgelerinde bulunan 4.626.181 nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. kısa adıyla ULUDAĞ EDAŞ, Limak Holding, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından işletiyor.

'Çiftçinin gözünün yaşına bakmıyorlar'

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin ardından 1 ay faturasını ödeyemeyen vatandaşın elektriğinin hemen kesildiğini, özel şirketlerin tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan çiftçinin gözünün yaşına bakmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Devlet, bu şirketlerden 2009'dan kalma parasını bile tahsil edememiş. Bu nasıl bir alacak davası ki, 11 yıldır sürüyor?” diyerek tepki gösterdi.