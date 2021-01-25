Elektriği kesilen Roman yurttaşlar eylem yaptı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde (Yenişehir) elektrik faturasını ödeyemeyen Roman yurttaşların elektrikleri, önceki gün polis eşliğinde kesildi.

Pandemi yüzünden birçoğunun işsiz olduğu ve yoksulluk içerisinde yaşadığı bu dönemde üstelik kış aylarında elektrikleri kesilen Roman yurttaşlar gaz lambaları ve tüplerle olayı protesto etti.

"Ege Mahallesi, Hilal Mahallesi ve hatta Türkiye'deki birçok Roman Mahallesi benzer sıkıntılar içinde" diyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Bu soğukta onları böylesine çaresizce bırakmak adil değildir, sosyal devlet ilkemiz ile bağdaşmaz!" şeklinde konuştu.

'Sosyal güvenceleri yok'

Purçu şunları söyledi

"Roman vatandaşlarımız genel olarak sokak ekonomisi ile geçinen, boyacılık, çiçekçilik müzisyenlik gibi işlerde çalışan insanlar olması nedeniyle birçoğunun sosyal güvencesi yoktur. Sokaktan geçimini sağlayan Roman vatandaşlar fatura ödemek bir yana yiyecek ekmeği zor buluyorlar."

Borçların reddedilmediğini yapılandırılma talep edildiğini söyleyen Purçu, "Birçok yandaş holdingin milyon liralık vergi borçları affedilirken, silinirken gariban halka bunu yapmak adil mi?" diye sordu.

'Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim'

Purçu konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi de verdi:

"Salgın sürecinde yaşanılan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim; müzisyenlik, sepetçilik, çiçekçilik gibi günübirlik güvencesiz işlerle geçimlerini sağlayan Roman vatandaşlarımız olmuştur. Ülkemizde pandemi sürecinden en fazla etkilenen, işsiz kalan Roman vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması ve gereken tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzüğün 104 ve 105 'inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."