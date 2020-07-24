Elbistan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Maraş Elbistan'da sanayi sitesindeki bir işyerinde çatıda çalışan Yaser Karcı bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. Karcı’nın ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı.

Elbistanın Sesi'nde yer alan habere göre, Karcı, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan 36 yaşındaki işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 çocuk babası Yaser Karcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.