Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün koronavirüs testi pozitif çıktı

Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıklayan AKP'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizerek, bir süre karantinada kalacağını belirtti.

Gürbüz, halsizlik şikayeti ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurmuş ve kendisine koronavirüs testi yapılmıştı.

Gürbüz, sağlık durumu ve test sonucuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covıd-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile” dedi.