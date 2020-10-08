Elazığ'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Zeki Balcı kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1’i ağır 5 yaralının tedavisi sürerken, geniş kapsamlı tedbirin alındığı olay yerinde polis inceleme yaptı.

Olaya karışanlar suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.