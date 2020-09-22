Elazığ’da kule vinç kazası

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre Elazığ’da TOKİ’nin yapımını üstlendiği toplu konut projesi şantiyesinde bugün sabah saatlerinde kule vinç kazası gerçekleşti.

Hiçbir işçinin zarar görmediği kazaya, vincin daha fazla yük taşıması için aşırı yüklenmeyi engelleyici sivicin iptal edilerek kullanılmasından kaynaklı olduğu iddia edildi.

PE Kulevinçciler Dayanışma Ağı: "İşler durmasın, daha hızlı yapılsın diye bu gibi uygulamalar baskı yoluyla emekçilere dayatılmaktadır. Kule vinçlerde çalışan emekçileri yaşadıkları baskıları ve tehlikeli çalışma koşullarını PE ağına bildirmeye, dayanışmaya çağırıyoruz" — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 22, 2020

PE Kulevinçciler Dayanışma Ağı konuya dair verdiği görüşte “Bir haftada ikinci kule vinç kazası yaşandı. Daha bir hafta önce Hakkari’de meydana gelen kazada da uyarmıştık. Kule vinçler periyodik bakımları ihmal edilebilecek, kapasitesinin üzerinde yük taşınabilecek, fazla rüzgarlı havalarda kullanılabilecek makineler değildir. Kule vincin yük taşıma kapasitesinin üstüne çıkmayı engelleyen aşırı yükleme sivicinin iptal edilmesi, şantiyelerde patronlar tarafından sürekli istenmekte ve sonucunda böyle kazalar meydana gelmektedir. İşler durmasın, daha hızlı yapılsın diye bu gibi uygulamalar baskı yoluyla emekçilere dayatılmaktadır. Kule vinçlerde çalışan emekçileri yaşadıkları baskıları ve tehlikeli çalışma koşullarını PE ağına bildirmeye, dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

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