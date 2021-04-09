Elazığ'da kadın cinayeti

Cinayet'in dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldiği anlaşıldı.

Salih Yılmaz C. isimli şahıs Bahar B.'yi bıçaklayarak öldürdü. DHA'daki haberde şahsın daha sonra arkadaşlarını arayıp "sevgilimi öldürdüm" dediği yer aldı.

Katilin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Bahar B.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vucudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bahar B.'nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, sevgilini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.