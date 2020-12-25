Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ merkezli deprem 5.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Haber Merkezi

Elazığ'da deprem gerçekleşti.

AFAD'a göre Elazığ merkez üslü deprem 5.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'yse depremin büyüklüğünü 5.6 olarak belirledi.