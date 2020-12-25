Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da deprem gerçekleşti.
AFAD'a göre Elazığ merkez üslü deprem 5.3 büyüklüğünde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Merkez (Elazig)
Tarih-Saat : 27.12.2020, 09:37:32 TSİ
Enlem : 38.5218 N
Boylam : 39.1813 E
Derinlik : 15.94 km
Detay : https://t.co/bW4vm9Mkix@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'yse depremin büyüklüğünü 5.6 olarak belirledi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2020
KAVAKTEPE-(ELAZIG) https://t.co/6cOS8omrDa
27.12.2020, 09:37:30 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 1.5 km#Kandilli