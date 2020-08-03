Elazığ depreminin raporu yayımlandı

Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8'lik depremle ilgili Fırat Üniversitesi Fırat Yapısal Hasarları Araştırma Grubu'nca hazırlanan, mühendis ve mimarlar için kaynak olacak inceleme ve değerlendirme raporu yayımlandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi yaşamını yitirirken, 15 bine yakın bina ise ağır ve orta derece hasar aldı. 178 sayfalık raporda ağır ve orta hasar alan tüm binaların bilgisinin yanında, mühendislik anlamında her mahalleden 100 bina da özel olarak incelendi.

Ayrıca deprem öncesinde hasarlı olan binalar ile mahallelerin eski yapı stoğu hakkında bilgi olması amacıyla eski fotoğraflar da yer aldı. Raporun yayımlanmasıyla, inşaat mühendisleri ve mimarlar için kaynak olması ve olacak depremlerde yapıların ayakta kalması hedefleniyor.

'Çok uzun sürmedi ama ciddi bir hasar verdi'

DHA'daki habere göre, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fırat Yapısal Hasarları Araştırma Grubu Koordinatörü Doçent Doktor Kürşat Esat Alyamaç, raporda yüzlerce binanın incelendiğini ve detaylı olarak yaklaşık 60 binanın incelendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Elazığ'da büyüklüğü 6,8 olan ama süresi 21 saniye gibi çok uzun olmayan bir depremle karşı karşıyaydık. Fakat ciddi bir hasar verdi. Belki kamuoyunda can kaybının az olmasıyla çok anlaşılamadı. 41 sayısıyla çok şükür sınırlı kaldı fakat bizim binlerce binamız ağır hasar gördü. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Bunu bizim teknik olarak aktarmamız gereken bir yükümlülük olarak biliyoruz.

Raporumuza kaç binanın orta ve ağır hasarlı olduğunun tespiti girdi. Bir de bizim özel olarak mühendislik anlamında incelediğimiz 100'ü aşkın binamızın ayrıntılı bir şekilde teknik açıdan yoksunluğu, eksikliği ve neler yapılması gerektiğini de rapora ekledik."