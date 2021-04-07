Elazığ depreminin ardından barınma sorunu çözülmedi: Konteynerlerde yaşayanlar var

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,5 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Buna rağmen bölgedeki barınma sorunları çözülmüş değil, hâlâ konteynerlerde yaşayanlar bulunuyor.

'TOKİ'nin yaptığı evler yıkıldı yeniden ihaleye çıktılar'

Depremzedelerle yaşadıkları sorunları konuştuk. Binalarının hasar tespit sonucunun değiştirildiğini söyleyen depremzedeler, TOKİ tarafından yapılan evlerinin yıkılmasına rağmen TOKİ'nin ihaleye çıkmasına tepki gösteriyor:

'Vekiller yanıt vereceklerine azarlıyorlar'

"Depremden zarar gören binlerce yurttaştan birisiyim. Benim evime önce 'orta hasarlı', daha sonra 'ağır hasarlı' dendi. Şimdi yine 'orta hasarlı' diyorlar. Son olarak da evimi yıktılar. Haklarımız nedir, nasıl bir yol izleyebiliriz bilmiyoruz. Hak sahipliğine apartman olarak başvurduk kimine olumlu yanıt geldi kimini reddettiler. Aynı binada farklı uygulamalar oluyor. Bir yılı geride bırakmamıza rağmen hâlâ konteynerlerde yaşayanlar var. Şimdi de ihalelerden söz ediliyor. TOKİ tarafından yapılmış evlerimiz başımıza yıkılıyor sonra yeniden ihaleye çıkılıyor. Yandaşların katıldığı ihalelerle yeniden yapılacak evlerimiz için de bizden fahiş fiyatlarla aylık ödemeler yapmamız bekleniyor. İlimize milletvekilleri geliyor bir şey soracak olduğumuzda yanıt vereceklerine azarlıyorlar. AKP’lilerin, MHP’lilerin, belediye başkanının ihalelerde adı geçiyor ama sorularımıza yanıt veren yok."

Metrekareler ailelerin durumu gözetilmeden belirlendi

Depremzedelerin aktardığı bilgilere göre binalarının kuraları da yurttaşların daha önceden yaşadıkları mahalleler gözetilmeden gerçekleştirildi. Verilen evlerin metrekareleri ailelerin durumu gözetilmeden belirlendi. TOKİ’nin deprem konutları için düzenlediği ihaleler ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Rönesans ve Kolin şirketlerine verildi.

İhaleyi alanlar arasında MHP Elâzığ İl Başkanı’nın ortağı olduğu şirket de var, Bayraktar’ın akrabalarının olduğu şirket de. Bunlarla birlikte Belediye Başkanı’nın da sahip olduğu müteahhitlik şirketinin deprem konutları arazisi üzerinde hakkı bulunuyor.