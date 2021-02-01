El Salvador'da solculara silahlı saldırı: 2 FMLN üyesi yaşamını yitirdi

El Salvador'un solcu Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FMLN) Pazar günü, siyasal çalışması sırasında silahlı kişilerin saldırması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

teleSUR English'te yer alan habere göre San Salvador'da gerçekleşen silahlı çeteler Rogelio Canales'in başkent belediye başkanlığına adaylığı için düzenlenen seçim kervanına saldırdı. Saldırıda ikisi de ABD mandasındaki cuntaya karşı savaşta gazi olan Gloria Rogel ve Juan de Dios Tejada yaşamını yitirdi.

FMLN, "Bu saldırı rastgele değildi. Yoldaşlarımızın öldürülmesini kınıyoruz ve adalet istiyoruz" dedi.

FMLN Genel Sekreteri Oscar Ortiz, şiddet olayında beş kişininde yaralandığını ve Rosales Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Ortiz bir yaralının durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı'ndan tepki çeken sözler

FMLN milletvekili Nidia Diaz, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi "2017'ye kadar militanı olduğu Partiye karşı hoşgörüsüz sözleri" nedeniyle sorumlu tuttu.

Saldırılara yanıt olarak Bukele, saldırının FMLN üyelerinin "yerel seçimler öncesinde çöküşlerini" önlemek için son bir çaba olarak yaptıkları içeriden bir iş olduğunu ima etti.

"FMLN'nin daha aşağıya inebileceğini düşünmedim, ama düştüler. Bu parti, ayrıcalıklarını ve çürümüşlüklerini kaybetmemek için çaresiz durumda," diye tweet atan Bukele, Ulusal Polisin olayı soruşturduğunu söyledi.

Salvadorlular 28 Şubat'ta yeni Meclis üyelerini ve önümüzdeki üç yıl boyunca yönetecek olan belediye yetkililerini seçmek için sandık başına gidecek.