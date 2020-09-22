El Nusra üyeliğinden yargılanan kişi: Fatih Sultan Mehmet’in soyundan geliyorsunuz, siz zulmetmezsiniz

Kayseri’de güvenlik güçleri tarafından geçen günlerde El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda akraba olan yabancı uyruklu Abdullah Hac A., Abdulbasit Hac A., Mahmut Hac A., Muhammet Gazi Hac A. ile Muhammed Gali A. gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'da yer alan habere göre bugün Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkemede kendini savunan sanıklar, hiçbir örgüt içerisinde bulunmadıklarını söyleyerek, tahliyelerini talep ederken, Abdulbasit Hac A. ise, "Bizim insanlarla bir sorunumuz yok. Fatih Sultan Mehmet'in soyundan geliyorsunuz, siz zulmetmezsiniz. Biz Türkiye'den memnunuz. Bize hastanelerde, çocuklarımıza okullarda baktılar. Bu suçlamayla ilgimiz yok. 6.5 aydır cezaevindeyiz. Anneme ve 6 çocuğuma bakan kimse yok. Beraatımı istiyorum" dedi.

Yargılama sonucunda tutuklu sanıklar Abdullah Hac A., Abdulbasit Hac A., Mahmut Hac A., Muhammet Gazi Hac A. ile Muhammed Gali A.’ya terör örgütüne üye olmak suçundan yurt dışına çıkma yasağı konularak ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanıkları tahliye etti.