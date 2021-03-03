El konulan 'FETÖ' şirketleri için düzenleme sinyali: 'Bu şekilde devam edilemez'

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 'FETÖ iltisaklı' olduğu belirtilen şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti.

Milliyet'ten Ebru Sungur'a konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bu şirketler için “Mülkiyet hala eski sahiplerinde ama biz vaziyet ediyoruz” dedi.

Bu şirketlerle ilgili davaların beş yıldır sürdüğünü ve henüz tam olarak sonuçlananın bulunmadığını anlatan Gülal, Koza Altın ve Erciyes Anadolu Holding ile ilgili müsadere kararlarının çıktığını ancak onanmadığını söyledi. Mevcut yasalara göre, TMSF’nin, hukuki süreci tamamlanmamış kârlı bir şirketi satamadığını belirten Gülal "Davalar sonuçlandığında Koza Altın’ı Türkiye Varlık Fonu’na devredebiliriz. Erciyes Anadolu Holding’de de halka arz olabilir. Projeksiyonlar çalışılıyor. 15 Temmuz kalkışmasından bu yana 5 yıl oldu. Kesinleşen karar yok. Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Bir kurumun 796 şirket yönetmesi sürdürülebilir değil. Hem devletin hem de TMSF’nin bu yükten kurtulması gerekir. Bu şirketler ile ilgili gelecek projeksiyonu yapmak için davaların sonuçlanması gerekir. 2021’de büyük gruplarda bir iki onama bekliyoruz.” yorumunda bulundu.

Hükümetin hukuk reformu hazırlığı hatırlatılarak, bu süreçte bu şirketlerin sahipliğini netleştirecek bir yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Gülal, bu konuda bir çalışmanın bulunduğunu açıkladı. Gülal, “Ceza kanununda yapılacak bir değişiklikle bunu aşmak istiyoruz” dedi.

Muhiddin Gülal, “Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde 40 bin 61 kişi çalışıyor” bilgisini de verdi.

soL yazarı Kadir Sev bugünkü 'Yatırım ortamını iyileştirmek' başlıklı yazısında Erdoğan'ın KİT’ler ve kamu şirketlerinin yeni bir anlayışla biçimlendirileceğinin işaretini verdiğin yazdı. Sev sermayeden gelen "fonları hep devlet kullanıyor, özel sektöre kalmıyor" eleştirilerinin gelecek hafta açıklanacak "ekonomi eylem planında" dikkate alınacağını da belirtti.