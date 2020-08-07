El Kaide üyesi, Hatay’da gözaltına alınıp tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan El Kaide üyesi Taner Küşioğlu’nun Hatay’da yakalandığı duyuruldu.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, Küşioğlu’nun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada "İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır” denildi.