El Fetih ve Hamas Kahire'de buluştu: Seçimler için mutabakat sağlandı

Aralarında El Fetih ve Hamas'ın da dahil olduğu Filistinli siyasi grup ve partiler, Filistin'de 15 yılın ardından 2021'de gerçekleşecek seçimleri ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Seçimler için mutabakat sağlandı

Kahire'deki görüşmelerin ardından yayımlanan açıklamada, Filistinli siyasi grup ve partilerin ülkede genel seçim yapılması yönünde mutabakat sağladığı belirtildi. Buna göre, ülkede ilk olarak meclis seçimleri, ardından başkanlık seçimleri yapılacak.

Alınan karara göre, meclis seçimleri 22 Mayıs'ta, başkanlık seçimleri 31 Temmuz'da gerçekleşecek.

Açıklamada, Kahire'de düzenlenecek bir sonraki görüşme turunda Yeni Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulmasının tamamlanması ve Filistin Kurtuluş Yönetimi'nin güçlendirilmesi için belirlenecek kriterler ve prosedürler üzerinde uzlaşma sağlanmasına odaklanılacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, taraflar, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de istisna olmaksızın tam katılımlı seçimlerin yapılması yönünde mutabakat sağladı.

Öte yandan, seçimleri gözetlemek ve seçim kurallarını belirlemek üzere üzere "seçim mahkemesi" kurulacağı belirtildi. Bununla birlikte, Filistin polisi, Gazze ve Batı Şeria'da sandıkların güvenliğini sağlamak için görevlendirilecek. Açıklamada, Kudüs'te seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için bir yol belirleneceği kaydedildi.

Bununla birlikte, Batı Şeria ve Gazze'de siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı siyasi tutuklu olarak bulunan kişilerin serbest bırakılması yönünde karar alındı.

Seçim sürecinde tüm tarafların özgür ve eşit seçim kampanyası yürüteceği belirtilen açıklamada, İsrail işgali altında bölgede bulunan Filistinli tutukluların meclis seçimleri için aday olabileceği yönünde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Mısır'daki görüşmelerin bir sonraki turu Mart ayında yapılacak.

Filistin yönetimi El Fetih ve Hamas arasında bölünmüş durumda

Filistin'de bugün yönetim fiili olarak ikiye ayrılmış durumda. El Fetih, ülkede Batı Şeria bölgesini kontrol altında tutarken, Hamas, Gazze yönetimini elinde bulunduruyor. Ülkede 15 yıldan bu yana genel seçim yapılmıyor.