'El Cezire gazetecileri Suudi Arabistan ve BAE tarafından hacklendi' iddiası

Katar merkezli El Cezire'de çalışan gazetecilere, bir İsrail özel istihbarat firması tarafından satılan bir casus yazılım yoluyla siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, siber saldırı talimatının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab yazılım laboratuvarında görevli araştırmacıların, El Cezire'ye yönelik büyük bir casusluk faaliyeti yürütülüyor olabileceğini keşfettiklerini öne sürdü.

Araştırmacıların sunduğu raporda, Apple iPhone ürününün güvenlik açıklarına ilişkin önemli sorunların da ortaya çıktığı kaydedildi.

Araştırmacılar, söz konusu kötü amaçlı yazılımın, İsrailli NSO Group şirketinin müşterileri tarafından kullanıldığını ileri sürüyor. Söz konusu yazılımın, son güncellemelerinin yapılmadığı tüm iPhone cihazlarına sızabildiği belirtildi.

İsrailli şirket: Yazılımı hükümet yetkilileri kontrol ediyor

Ürettiği yazılımın daha önce Suudi Arabistan ve BAE'de gözlem amacıyla kullanıldığı ileri sürülen NSO Group, söz konusu yazılımın "terörist ve suçluları takip eden hükümet yetkilileri" için üretildiğini savundu.

Daha önce, NSO Group'un ürettiği yazılımlar yoluyla Fas, Ruanda, İspanya ve Togo'da gazetecileri ve siyasetçileri hedef alan casusluk faaliyetleri yürütüldüğü iddia edilmişti. NSO Group, iddialara karşı yaptığı açıklamada, yazılımı İsrail hükümetinden yetkililerin kontrol ettiğini kaydetmişti.

The Guardian'a konuşan NSO Group temsilcisi, yazılımın kullanıldığı kişilere ilişkin bilgi erişimine sahip olmadıklarını, ancak yazılımın kötü amaçlı kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Öte yandan Apple, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu siber saldırının "ulus devletler tarafından belli kişilere" yapıldığını belirterek, kullanıcılara son güncellemeyi yükleme çağrısı yaptı.

'Saldırının arkasında Suudi Arabistan ve BAE var' iddiası

Söz konusu siber saldırı iddiası, El Cezire'de görev yapan Tamer Elmişel adlı araştırmacı gazetecinin telefonuna sızıldığına ilişkin şüphelerini Citizen Lab'e iletmesinin ardından ortaya atıldı. Araştırmacılar, incelemeler sonucunda gazetecinin telefonuna sızıldığına ilişkin teknik delil elde ettiklerini belirtti.

Laboratuvar, El Cezire'den 36 gazetecinin telefonuna 4 farklı noktadan sızıldığını tespit ettiklerini, bu noktalardan birinin Suudi Arabistan hükümetiyle bağlantısı olabileceğini kaydetti. Bir diğer noktanınsa BAE hükümeti adına hareket ediyor olabileceği öne sürüldü.