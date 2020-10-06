El Bab'da bombalı saldırı: En az 14 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları El Bab'daki hastanelere nakletti.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı" denildi.