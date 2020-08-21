Ekvador'un sürgündeki eski devlet başkanı Correra, seçimlerde adaylığını açıkladı

Ekvador’un eski Devlet Başkanı Rafael Correa, 2021 seçimlerinde Ekvador başkan yardımcılığına adaylığını açıkladı. Rafael Correa’nın devlet başkanlığı döneminde 2009-2011 yılları arasında Ekvador Merkez Bankası Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı görevlerini yürüten Andrés Arauz ise Ekvador devlet başkanlığına aday. Şimdi Arauz ve Correa, Umut için Ulusal Birlik (Unión Nacional por la Esperanza - UNES) hareketinin bir parçası olarak seçimlere katılmayı hedefliyor.

Latin Amerika’daki “pembe dalga” iktidarları arasında sayılan Rafael Correa, 2007-2017 yılları arasında Ekvador’un devlet başkanlığını yapmış, 2017’nin Mayıs ayındaki seçimlerde partisi PAİS’in adayı olan Lenin Moreno’ya devlet başkanlığını devretmişti. Correa bu dönemde, PAİS’in iktidarda kalmış olmasından ve neo-liberal politikaları uygulayacağı açıkça bilinen diğer başkan adayı Guillermo Lasso’nun yenilgiye uğratılmış olmasından memnundu. Correa, başkanlık döneminde “yurttaş devrimi” hareketinin bir parçası olarak kamulaştırmalar yapmış, ABD’nin Latin Amerika’daki en büyük hava üssü Manta’yı kapatmış, IMF ile ilişkilerin kesilmesi ve dış borçların reddedilmesi gibi kararlar almıştı.

Bu politikalarla Ekvador’da artan kamu harcamaları finanse edilebilmiş ve yoksulluk ve işsizlik oranları gerilemişti. Moreno, Correa’nın desteği ve programıyla seçilmiş olmasına rağmen iktidara gelmesinden kısa süre sonra Correa döneminin politikalarını eleştirmeye ve geri çekmeye başlamış, Ekvador’da halkın neo-liberal politikalara karşı direnciyle karşı karşıya kalmış; ancak 2019 yılında IMF programını ülkeye getirmeyi “başarmıştı”. Correa’ya desteğin de farkında olan Lenin Moreno’nun ilk icraatlarından biri, eski devlet başkanlarının yeniden başkan adayı olmasını engelleyecek bir anayasa düzenlemesini hayata geçirmek oldu. Bununla birlikte Correa’ya yönelik birçok suçlama ortaya atıldı ve eski devlet başkanına muhalefetteki Fernando Balda'nın kaçırılması ve yolsuzluk davalarından sekiz yıl hapis cezası verildi. Belçika’da yaşayan Correa, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Son olarak bu yılın Temmuz ayında Ekvador Ulusal Seçim Kurulu, Correa’nın lideri olduğu Fuerza Compromiso Social (FMC)’in seçimlere girmek için gerekli şartları sağlamadığını iddia ederek partinin kaydını iptal ettiğini açıkladı. Partinin başkanı Vanessa Friere, seçim kurulu kararının Correa’yı desteklediği için FMC’yi engelleme girişiminin bir parçası olduğunu söyledi. 18 Ağustos’ta başkent Quito’da Arauz ve Correa’nın, Centro Democratico ve FMC partilerinin ittifakından oluşan UNES hareketinden aday olacakları açıklandı. Arauz ve Correa’nın karşısında ise 2017 seçimlerinde Creo hareketinin Lenin Moreno karşısında kaybetmiş devlet başkanı adayı Guillermo Lasso bulunuyor.



Arauz ve Correa UNES’in başkan ve başkan yardımcısı adayları seçilirse, Correa’nın adaylığı şahsen kabul etmek için Ekvador’a dönmesi gerekiyor; ancak hakkındaki hapis cezası nedeniyle Ekvador’a döndüğünde tutuklanması söz konusu. Correa’nın durumu belirsizliğini korusa da, Ekvador’da Moreno hükümetine karşı devam eden tepkiler ve Moreno hükümetinin Correa’yı engelleme girişimleri, halkın Arauz ve Correa ikilisini destekleyebileceğini gösteriyor.