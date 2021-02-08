Ekvador'da seçimlerin 1'inci turunu solcu aday Andrés Arauz kazandı

Ekvador'da solcu aday Andrés Arauz resmi olmayan sonuçlara göre ülkedeki genel seçimlerinin 1. turunu büyük bir farkla kazandı. Umut İçin Birlik (UNES) adayı Aruz'un yüzde 36,2 oy almasıyla seçim 2. tura kalırken aşırı sağcı banker aday yüzde 21,7, Pachakutik Çokmilletli Birlik Hareketi'nin adayı Yaku Pérez'se yüzde 16,7 oy aldı.

Solcu aday Arauz resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kazandık! Güzel ülkemin her bölgesinden çınlayan bir zafer. Bankere karşı 2'ye 1 kazanıyoruz. Bu demokratik partiden dolayı Ekvador halkını tebrik ederim, zaferimizi kutlamak için resmi sonuçları bekleyeceğiz." dedi.

Öte yandan seçim boyunca yapılan usülsüzlükler gündeme geldi. Arauz'un yüksek oy almasının beklendiği bölgelerde birçok sandık daha seçimin başlarında kapatılırken oy kullanmak isteyen insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Pedernales'de oy kullanmak isteyen insanların oluşturduğu kuyruk. Yapılan hukuksuz uygulama insanların oy kullanmasını engellemek için düzenlendi.

Andrés Arauz, daha öncesinde Rafael Correra hükümetinde Bilgi ve İnsan Yeteneği Bakanlığı yapmış bir iktisatçı. 36 yaşındaki Arauz, ailelere 1 milyar dolar doğrudan nakit ödeme yapma ve 6,5 milyar dolarlık IMF finansman paketinin koşullarını reddetme polikalarıyla öne çıkmış bir aday. IMF paketinin onaylanması mevcut Cumhurbaşkanı Lenin Moreno tarafından yapılmıştı. Ülkede Moreno'ya ve neoliberal reformlarına karşı büyük toplumsal ayaklanmalar 2019 ve 2020 yılları boyunca seyretmişti.

Arauz, seçimlerin öncesinde eski Cumhurbaşkanı Rafael Correra'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacaktı. Moreno hükümeti göstermelik gerekçelerle Correra'ya ve partisine seçim yasağı getirmişti.