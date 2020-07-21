Ekvador'da sağcı iktidar, ABD karşıtı eski cumhurbaşkanının partisine seçim yasağı getirdi

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Pazar günü, 2021 seçimleri için, eski cumhurbaşkanı Rafael Correa'nın liderliğindeki Compromiso Social'in de içinde olduğu dört partinin seçime girmesine yasak getirdi.

Eski Ekvador cumhurbaşkanı Rafael Correa, söz konusu yasağa dair “demokratik olmayan bir insan hakları ihlali” yorumunda bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı ABD Kuklası Lenin Moreno, en son anketlere göre göre hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak olan partiyi yasa dışı yollarla tasfiye etmek için müdahalede bulunmakla suçlanıyor.

Correa, 2007-2017 yılları arasında Ekvador'un başkanıydı ve hâlâ yüzde 72 onay oranıyla ülkede oldukça popüler. Anketler, seçimlerde başkanlığı tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Compromiso Social, Ekvador'daki en büyük politik parti. Ancak geçen hafta Ulusal Seçim Konseyi (CNE) partiyi Şubat 2021 seçimlerine katılabilecekler listesinden çıkardı.

Konsey, partinin çeşitli siyasi hareketlerin kaydedilmesi ile ilgili tavsiyelere uymadığını iddia ederek “tutarsızlıklar” gösterdiğini ileri sürdü.

Sürgünde yaşayan eski cumhurbaşkanı Correa, gıyabında rüşvet aldığı iddiasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamaları inkar eden Correa, iddiaların siyasi olduğunu ve Şubat 2019'da Moreno ve ailesinin bulaştığı yolsuzluğu ve kara para aklama operasyonunu ortaya çıkarttıktan sonra uydurulduğunu belirtti.

Seçim yasağı, Sayın Correa'nın, 2021 seçimlerinde yer almayı umut eden Compromiso Social dahil sekiz örgütün bir ittifakı olan Umut Birliği'nin (Unes) kurulduğunu açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Moreno'ya ve onun kemer sıkma politikalarına karşı ülkede uzun zamandır kitlesel eylemler düzenlenirken Moreno hükümetinin Covid-19 krizindeki sorumsuzluğu eylemlerin tekrar alevlenmesine neden olmuştu.