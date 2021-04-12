Ekvador'da başkanlık seçimlerini sağcı aday kazandı

Ekvador'da başkanlık seçimi sonuçları açıklandı.

Oyların yüzde 97'sinin sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fırsatlar Yaratmak (CREO) partisinin sağcı adayı Guillerma Lasso, oyların yüzde 52,52'sini alarak seçimin galibi oldu

Umut için Birlik (UNES) partisinin adayı Andres Arauz yüzde 47,48'le ikinci oldu.

Resmi sonuçların açıklanmasından önce basın açıklaması gerçekleştiren Lasso, "ülkede birlik" çağrısı yaparak zaferini ilan etti. Lasso, zafer konuşmasında, LGBTI, kadın, genç anne, çiftçi ve diğer toplumsal kesimlerin haklarını savunacağını ifade etti.

Lasso, daha önce 2013 ve 2017 yıllarındaki başkanlık seçimlerine de katılmıştı.. Lasso, 2013 yılında eski devlet başkanı Rafael Correa'ya, 2017 yılında da mevcut devlet başkanı Lenin Moreno'ya mağlup olmuştu.