Ekvador'da aşı yolsuzluğu: Sağcı aday oğlunu nasıl aşıladığı sorulduğunda kaçtı

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da sağlık çalışanlarının aşılamaları devam ederken sağcı siyasetçiler ve patronların aşılara herkesten önce eriştiğinin ortaya çıkması tartışmalara neden oldu. Son bir kaç haftadır "VIP aşı"ya erişenlerin arasında yeni isimler katılırken seçimlerde sağın adayı Guillermo Lasso'nun yardımcısının oğlu da bu listede kendisine yer buldu.

Ekvador menşeli Ruta Kritica, ülkenin başkanlık seçimleri için ikinci turun gerçekleşmesinden 6 gün önce, 5 Nisan'da söylentileri doğruladı ve Lasso'nun yardımcısı Alfredo Borrero'nun oğlu Alfredo Borrero Maldonado'ya "VIP aşı" teğmin ettiği tescillenmiş oldu.

Neoliberal Lasso, seçimlerde solcu Andrés Arauz'a karşı yarışacak. Arauz seçimlerin ilk turunda en çok oy alan adaydı.

Sağlıkta özelleştirmenin öncüsü

Kawsachun News'ün haberine göre sızan belgeler, Alfredo Borrero Maldonado'nun ilk Pfizer aşı dozunu, daha ön saflarda sağlık çalışanlarının aşı olmamasına rağmen 5 Mart'ta aldığını gösteriyor. Babası ve Başkan Yardımcısı adayı, özel sağlık sektöründe uzun bir kariyere sahip; 2007-2014 yılları arasında Ekvador Özel Hastaneler ve Klinikler Birliği'nin Başkanı olan Alfredo Borrero, ve şu anda Quito'daki özel Amerika Üniversitesi'nde (UDLA) işletme bölümünde "Sağlık Kurumlarının Yönetimi" dersi veriyor.

Borrero, mevcut kamu hastanelerinin kısmen özelleştirilmesi ve sağlık şirketlerinin yeni özel klinikler inşa etmeleri için teşviklerden oluşan 'sağlıkta serbest ticaret bölgeleri' yaratma planlarıyla öne çıkıyor.

Kawsachun News'ün aktardığı görüntülerde kendisine oğlunu nasıl aşılattığı sorulan Alfredo Borrero, dansını yarıda kesip gazetecilerden kaçmaya başlıyordu.

Zenginlere 'VIP aşılar'

Borrero, aşı yolsuzluğunda adı geçen tek vaka değil. Şu anki ABD yandaşı neoliberal Başkan Lenin Moreno'nun eşi Rocia Moreno, 22 Ocak'ta tüm ülke için yalnızca bir avuç aşı varken aşılandı.

Savunma Bakanı Oswaldo Jarrín'e de, Başkan'ın karısından bir gün sonra aşı yapıldı. Jarrín, Ekim 2019'da IMF karşıtı protestoları bastırmak için İçişleri Bakanlığı ile koordinasyonda önemli bir rol oynadı. Ülkede özelleştirme ve IMF politikalarına karşı yapılan eylemlerde 11 kişi hükümet güçleri tarafından öldürüldü.

Usülsüz bir şekilde bağlantıları yoluyla aşılanan 'VIP'lerin' tam listesi, çok sayıda bakan, patron, akademisyen ve medya patronlarıyla yandaş gazeteciler de dahil olmak üzere 500 civarında kişiyi içeriyor. Herkesten önce Pfizer aşısı alanalar arasında sağcı TV kanalı TeleAmazonas'ın patronu Sebastián Corral, Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos gibi isimler bulunuyor. Skandalın kamuya açık hale gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos alel acele istifa etti ve Miami'ye kaçtı.

Ekvador'da Moreno dönemi: Yoksulluk, talan, özelleştirme

Bu skandal, görev süresi boyunca aşırı yoksulluğun iki katına çıkmasına neden olan dört yıllık serbest piyasa reformlarının mucidi Lenin Moreno hükümetinin sonuncu vakası. Moreno, 2017'de yüzde 51 oyla seçilmiş ve kendisini solcu Başkan Rafael Correa'nın halefi olarak tanıtmıştı. Ancak iktidara geldiğinde Julian Assange'ın Ekvador konsolosluğundan atılması, IMF'yle anlaşmalar ve bunun bir koşulu olarak gelen kemer sıkma politikalarının uygulanması gibi adımlara imza attı.

Moreno'nun partisi Alianza País bu yıl Şubat ayında yapılan Başkanlık seçimlerinin ilk turunda sadece yüzde 1.54 oy alabildi.