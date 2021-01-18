Eksi dört derecede ucuz elma bekliyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Melikgazi İlçesi İldem’de sabahın erken saatlerinde, ucuz elma almak için metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturan vatandaşlarla konuştu. Kilosu 2,5 liradan satılan elmayı almak için -4 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar Arık’a şikayetlerini dile getirerek, “Bu kuyruk yokluk kuyruğu” diyerek dert yandı.

50 yıl önce yaşanan tüp kuyruklarını anlatarak iktidar olanların, 18 yılın sonunda Türkiye’de insanları ucuz ekmek, ucuz sebze meyve kuyruklarına mahkum ettiğini belirten Arık, vatandaşa ucuz sebze meyve temin eden esnafın cezalandırılmaya çalıştığını söyleyerek, “Vatandaşın alım gücü yok. Ucuz sebze meyve almak için -4 derecede, ayazda saatlerce kuyruk bekliyor. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın” diye konuştu.