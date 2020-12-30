Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV açıklaması: Ortak olsaydım kapanmazdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 gün süren yayın hayatının ardından kapatılan Olay TV ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuşan İmamoğlu, Olay TV’nin kendisine ait olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, şu ifadeleri kullandı:

“Kanalın ortağının Beylikdüzü'nden ihaleler aldığı söyleniyor. Bütün bunlardan yola çıkarak bu işin arkasında Ekrem İmamoğlu var diyorlar.Ben TV sahibi olabilirim. Esas olan süreci iyi anlamak. Ben bunları tartışmıyorum. 2021'e birkaç gün kala bir şekilde bir meydanın kepenkleri indiriliyor. Ben bu ülkede bağımsız özgür basının olmasını isterim. Buraya gelip nasıl medeni bir şekilde tartışabiliyorsak bunun olması lazım. Bu özgürlüğü sağlayan kanallar olmalı. Sayın Cavit Çağlar tanıdığım birisi. Ona da söyledim ortaklık bu kadar dillendiriliyorsa, iyi olacaksa ben ortak olayım dedim. Ben ortak olsam kapanmazdı herhalde. Ben ortak olmadım. Herhangi bir maddi desteğimiz olmadı. Bir medya kuruluşu kurarsam bunu söylerim.”