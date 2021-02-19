'Ekrem İmamoğlu Erdoğan ile görüştü, iki talepte bulundu'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesinde Erdoğan ile arasında geçen diyaloğa ilişki bir ayrıntı ortaya çıktı.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun Erdoğan'dan iki talepte bulunduğunu belirtirken, İmamoğlu'nun taleplerini ilettiği sözleri şöyle aktardı: “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.”

Borçlanma tartışması

Belediyelerin merkezi bütçeden destek gelmediği gerekçesiyle yurt dışından borçlanma girişimleri Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında tartışma konusu olmuş, Erdoğan buna izin vermeyeceğini dile getirmişti.

Erdoğan söz konusu açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, benim de onaylamam gerekir. Ben onamadan bu dış borçlanmayı yapamaz. Bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri artar" demişti.