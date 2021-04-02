Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

AKP'li milletvekilleri detayları henüz paylaşılmayan bir dizi düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu.

Teklifte, "Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını" gibi maddelerin yer aldığı belirtildi.

'Kısa çalışma değil, tek taraflı ücretsiz izin kaldırılmalı'

Salgının başında yapılan bir dizi iyileştirmeyle Nisan ayından bu yana uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) dün itibariyle sonlandırılmıştı. Kısa çalışma ödeneği ile salgın boyunca işçilerin işyerlerinde çalıştırılmadıkları sürenin ücretinin bir bölümünün fondan karşılanmış, uygularken de kaldırılırken de patrona yaramıştı.

TKP Merkez Komite üyesi ve soL yazarı Alpaslan Savaş Kısa Çalışma Ödeneği'nin sonlandırılması üzerine bu uygulamanın nasıl kullanıldığını ve neden kaldırıldığını değerlendirmişti.

Savaş, tek taraflı ücretsiz iznin 17 Mayıs’a kadar uzatıldığına dikkat çekerek, kısa çalışmanın değil, tek taraflı ücretsiz izin kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Savaş, "Kod-29 ile işten çıkarmalar engellenmeli. İşçilere salgın boyunca tam gelir güvencesi sağlanmalı. Devletin bütçesi de patronların kârı da buna yeterli" demişti.