Ekonomi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9,9 küçüldü

Başına Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün eşinin atandığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı. Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin en yoğun hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı.

Sektörlere göre en yüksek daralma yüzde 25 ile hizmet sektöründe yaşanırken sanayi sektörü de yüzde 16,5 daraldı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetlere bakıldığında, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı.

Finans ve sigorta hizmetleri kalemindeki artış, daralmayı sınırlandırıcı etkinin kamu bankaları başta olmak üzere kredi hacminin genişlemesinden yani borçlanmanın artmasından kaynaklandığını ortaya koydu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı.

GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3, ihracatı ise yüzde 35,3 azaldı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,0'dan yüzde 43,9'a düştü.