Ekoloji, Sağlık ve Toplum: Bir mücadele alanı olarak iklim değişikliği gerçekliği

soL TV'de Ekoloji, Sağlık ve Toplum programında "İklim değişikliği nedir? Sorunun üretim biçimindeki kökenlerini kavramak mücadele ekseninin doğru tanımlanmasında neden bu derece önemli? Bugünün ve yarının zararları hakkında temel doğrular neler? Mevcut Dünya düzeni içinde alınabilecek yol hangi çerçevelerle sınırlı? Sosyalizmin geçmiş çalışmaları nelerdi?" konularına temel bir giriş yapılıyor.