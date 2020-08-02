Ekoloji Birliği, artan orman yangınları için önlem çağrısı yaptı

Ekoloji Birliği artan orman yangınları ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Her sene olduğu gibi yaz mevsiminin gelmesiyle beraber, Muğla ve Kütahya’da başlayıp sonrasında Marmaris’te, Antalya/Kaş’ta çıkan yangınların, Mardin’in Omeryan bölgesiyle devam ettiği vurgulanan açıklamada; “Son hafta itibariyle Lice’den, İzmir/Balçova’ya, Siirt/Baykan’a, Adana/Kozan’a, Hatay/Amanoslar’a, Çanakkale/Gelibolu Yarımadası’na, bugün İzmir/Menderes’e kadar her güne birçok orman yangını haberiyle uyanmaktayız” denildi.

'Yok olan her bir ağaç eksilen nefesimiz, diğer canlıların yok oluşu demektir'

Ya dikkatsizlik ya çatışmalar sebebiyle ya da çokça belirtildiği üzere "bilinmeyen nedenlerle" çıkan yangınların, rüzgârın şiddeti ve yüksek sıcaklıkla birlikte binlerce hektarlık alana yayılıp etkili olduğu ve ormanları yok olma tehlikesi ile yüz yüze bıraktığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir orman ekosistemi oluşabilmesi yüzyılları alabilmektedir. Bir orman, ağaçları, kuşları, binlerce mikroorganizma canlısıyla birlikte bir yaşam alanıdır. Ekosistemde her canlının bir yeri olduğu gerçeğinden çıkışla yok olan her bir ağaç/orman eksilen nefesimiz, oksijenimiz ve doğayı paylaştığımız diğer canlıların yok oluşu demektir."

'Müdahalenin geciktiği, yetmediği durumlar olabilmektedir'

Yangınlara müdahalenin geciktiği, yetmediği gibi durumlar olabildiği vurgulanan açıklamada:

"Zira müdahale de kesin çözüm değildir. Yangın Mevsimi olarak tanımlanan riskli dönemlerden önce tedbirlerin alınması, hazırlı olunması gerekmektedir. Zira yaşanan her orman yangını eldeki tüm araçları kullanılsa dâhi yangının şiddeti, rüzgâr ya da arazi şartları karşısında, müdahaleler yetersiz kalabilmektedir. Bu anlamda itfaiye ekipmanlarının, havadan müdahalenin gerektiği yerlerde uçakların, önceden hazır edilmesi, soğutma işleminin de önemli bir faktör olduğu açıktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman yangınlarına ilişkin olarak 2019 yılında yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alanın zarar gördüğü' belirtilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü’nde bulunan 'Ağaçlandırma Yetkisi' 23 Ekim 2019’da çıkarılan Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği ile özel işletmelere devredilmiş,

Bunun yanı sıra 2013 yılından itibaren “Endüstriyel Ağaçlandırma Planları” yapılarak ormanlar açıkça şirketler için sermayeleştirilmeye başlanmıştır" denildi.

'Yangınların nedenleri hakkında kamuoyu bilgilendirilmeli'

"Birçok bilim çevresinin tespitlerine ve resmi verilere göre 'ormansızlaştığımızı' açıkça görebiliyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bu yıl bunca orman yangını ile bir felakete kapı aralanmaktadır. Sadece bir ağacı dahi kaybedecek lüksümüz yoktur. Yangınların yaz mevsimi ile birlikte başladığı, aylarca ülkenin her tarafında sürdüğü gerçeğiyle, önceden tedbirlerin alınması, hazırlığın yapılması, orman alanlarına yakın piknik alanlarında önlemlerin alınması, dikkatsizliğin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte, yetkili kurumlar, alınan önlemler, yapılan müdahaleler ve yangınların nedenleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmelidir."