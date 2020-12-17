Ekmekçioğulları'nda direniş 10. gününde

Çorum'da Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Fabrikası'nda sendikaya üye işçilerin işten çıkarılmasının ardından üretimi durduran işçiler direnişlerinin 10. gününe girdi.

Ekmekçioğulları patronu, direniş çadırının görünmesini engellemek için fabrika önünde iki kamyon çekti.

Birleşik Metal İş'e üye olan ve sözde işten çıkarma yasağına rağmen MESS üyesi patron tarafından "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçiler, bugün fabrika önüne çekilen kamyonların önünde direnişlerini sürdürüyor.

soL yazarı Alpaslan Savaş, Twitter hesabından Birleşik Metal İş'in paylaşımını alıntılayarak "Fotoğraflarda işçilerin arkasında gördüğünüz iki tır patronun direniş çadırının görünmesini önlemek için getirdiği kamyonlar. Pek işe yaramadığı anlaşılıyor. Çorum'da direniş bugün onuncu gününde. Patron iş ilanları veriyor ama fabrikada 10 gündür üretim yok" diye yazdı.