Çorum Ekmekçioğulları Metal’de sendikalaşma kararının ardından işten çıkarmalar başlamış, 90 işçi işten çıkarılmıştı.
Birleşik Metal-İş'ten bugün yapılan açıklamada "Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığı İŞKUR tarafından tescillendi" denildi.
Sendikanın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda müfettişlerin incelemelerini tamamladığı, 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılması kararının yasalara ve mevzuatlara aykırı bulunduğu duyuruldu.
Açıklama şu şekilde;
Ekmekçioğulları İşçilerinin Haklılığı İŞKUR Tarafından Tescillendi:
“Ekmekçioğulları'nda Kod-29 Çıkışları Hukuksuzdur”
Ekmekçioğulları fabrikasında sendikalaşan işçiler SGK Kod-29 olarak bilinen çıkış koduyla işten çıkarıldılar.
Kod-29’dan tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar.
Sendikamızın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda İşkur Müfettişleri incelemelerini tamamladı ve 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılmasını yasalara ve mevzuatlara aykırı buldu.
İşkur üyelerimizin işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gerekli düzeltmelerini yaptı ve karar işçilere SMS’le bildirildi.
Bu kararla sendikaya üye olan işçilerin Kod-29’dan işten çıkarılmalarının hukuksuzluğu tescillenmiştir.