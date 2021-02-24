Çorum Ekmekçioğulları Metal’de sendikalaşma kararının ardından işten çıkarmalar başlamış, 90 işçi işten çıkarılmıştı.

Birleşik Metal-İş'ten bugün yapılan açıklamada "Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığı İŞKUR tarafından tescillendi" denildi.

Sendikanın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda müfettişlerin incelemelerini tamamladığı, 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılması kararının yasalara ve mevzuatlara aykırı bulunduğu duyuruldu.

Açıklama şu şekilde;

Ekmekçioğulları İşçilerinin Haklılığı İŞKUR Tarafından Tescillendi:

“Ekmekçioğulları'nda Kod-29 Çıkışları Hukuksuzdur”

Ekmekçioğulları fabrikasında sendikalaşan işçiler SGK Kod-29 olarak bilinen çıkış koduyla işten çıkarıldılar.

Kod-29’dan tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler işsizlik ödeneğinden faydalanamadılar.

Sendikamızın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda İşkur Müfettişleri incelemelerini tamamladı ve 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılmasını yasalara ve mevzuatlara aykırı buldu.

İşkur üyelerimizin işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gerekli düzeltmelerini yaptı ve karar işçilere SMS’le bildirildi.

Bu kararla sendikaya üye olan işçilerin Kod-29’dan işten çıkarılmalarının hukuksuzluğu tescillenmiştir.