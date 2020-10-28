Ekmeğe yine zam geliyor: 'Kaçınılmaz' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un ve diğer girdi fiyatlarının iki aydır yükseldiğini belirterek, yeni zam sinyali verdi.

"Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz" diyen Balcı, bir çuval unun fiyatının temmuz ayında 104 lira olduğunu, bugün 158 liraya kadar yükseldiğini söyledi.



Balcı, "Burada esas üzüntü verici olay, 2002'den bugüne kadar bu gibi artışlar karşısında her zaman devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisinin yeterli müdahaleyi yapmakta gecikmiş olmasıdır. Ekim ayında gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla, ithal buğdayın iç piyasada fiyatsal olarak düşmeye sebebiyet vermemesi düşündürücüdür" diye konuştu.

Balcı, olağanüstü durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare ederek yaptıkları çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen her müdahalede un fiyatlarında gerileme olduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Maalesef bu süreçte bir ayı aşkın süredir Sayın Bakanımızdan bu konuyu görüşmek için randevu talep etmemize karşın görüşmemiz mümkün olmadı. Bizim amacımız sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı dile getirmek ve önerilerimizi sunmaktı. Bu öneriler doğrultusunda alınacak tedbirler karşısında bugüne kadar olduğu gibi un fiyatlarında bir gevşeme olacaktı. İki ay gibi kısa zamanda un ve diğer girdilerin fiyatındaki artışın temel gıda maddesi olan ekmeğimize olumlu yansıması söz konusu değil. Zor durumda olan fırıncı esnafımızın fiyat artışına gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bir fiyat artışı olacaktır. Yetkililere sesleniyorum, gerekli çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Girdi fiyatlarındaki artışları kabullenmek söz konusu olamaz."