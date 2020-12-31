Ek polis geleceğini duyurup coştu: Hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak, müdahale edilecek

Yılbaşı öncesi "kutlama önlemi" kapsamında Çeşme'ye ek polis ve jandarma gönderileceği öğrenildi.

Nüfusu normalde 44 bin olan ancak salgın nedeniyle kalanların artması nedeniyle 200 bine ulaşan Çeşme'deki yoğunluğun yılbaşı dolayısıyla arttığı belirtiliyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, salgın nedeniyle kutlama önlemi için İzmir'den Çeşme'ye ilave polis ve jandarma geleceğini söyledi.

Demir sözlerini bir adım ileri taşıyarak, "Jandarma, emniyet ve kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak. Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek" dedi.

Çeşme’de hem pandemi nedeniyle konaklamaya devam edenlerin olduğunu hem de yılbaşı nedeniyle ilçeye akın edenlerin olduğunu söyleyen ve ilçede kiralanacak ev kalmadığını söyleyen Demir, ilçenin genel durumunu şu ifadelerle özetledi:

28 bin yatak kapasitesine sahip ilçe, pandemi nedeniyle şu an yaklaşık 4 bin yatakla hizmet veriyor. Çeşme'nin kış nüfusu 44 bin civarında, ancak yaz aylarında özellikle bayram günlerinde günübirlikçiler dâhil 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Fakat bu kış Çeşme'nin nüfusu oldukça arttı; üç katına çıktı. Çeşme'ye şu anda yılbaşında ya da hafta sonu gelmek isteyenler ev bulamaz. Çeşme'de ne kadar ev varsa hepsi doldu. Fazla ev olsaydı onlar da dolacaktı. Pandemi nedeniyle yazdan kalma bir talep vardı yılbaşı da bu talebi arttırdı. Çeşme, yüzde yüz dolu.