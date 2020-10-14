EGM'den sahte içki açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, sahte içki sattığı ya da bulundurduğu şüphesi olan işyeri ve depolara yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 99 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekiplerce, 3 bin 98 işyeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi, 99 sahte bandrol, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 32 mermi, 53 bin 820 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 793 puro, 428 paket kaçak sigara, 1706 cinsel içerikli hap ve 4 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği açıklandı.

EGM, operasyonlar kapsamında "bir yasadışı alkollü içecek imalathanesinin de deşifre edildiği"ni ve 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlının yakalandığını duyurdu.