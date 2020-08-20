EGM’den ‘Ankara Kuşu’ adlı hesabın paylaşımıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da “Ankara Kuşu” adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu belirterek bu iddialarla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, “Twitter'da ‘@ankara_kusu1’ kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu” belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabını yöneten O.Y.’nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.”

“Ankara Kuşu” hesabından bugün yapılan paylaşımda “Siber Suçlar yetkilileri ‘Hayati Yazıcı yeni partilerle görüşüyormuş. Bi bilgin var mı diye sordu. Bilgim olmadığını söyledim” denilmişti.

Aynı hesaptan EGM’nin açıklamasının ardından yapılan paylaşımdaysa "Yazdıklarımın arkasındayım. Sorgu odasında güvenlik kamerası da vardı zaten. Açıp baksınlar" ifadesine yer verildi: