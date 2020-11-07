EGM: Viyana saldırganı 2019'da sınırdışı edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren IŞİD'li Kujtim Fejzulai'nin, 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanarak, 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada "Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Avusturya'nın başkenti Viyana’da, 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim FEJZULAI isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim FEJZULAI polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte;

01.09.2018 günü Avusturya/Viyana’dan, İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek ülkemize giriş yaptığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye’ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay’da yakalanarak gözaltına alındığı,

19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği,

10.01.2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği,

Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Fejzulai'nin IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmek üzere Eylül 2018'de Türkiye'ye uçtuğunu ve Türkiye'de gözaltına alınıp, Ocak 2019'da Avusturya'ya gönderildiğini açıklamıştı.