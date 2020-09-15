Eğitimde büyük 'hareketlenme'

Milli Eğitim Bakanlığı okullar için temizlik ve güvenlik elemanı alımına başladı.

Her yıl İşkur üzerinden TYP (Toplum Yararına Program) çerçevesinde okullara temizlik ve güvenlik elemanı alınıyor. Okullar tatile girdiğinde sona eren bu geçici işçilik, devlet okullarının eleman ihtiyacını karşılıyor.

TYP çerçevesinde İşkur'da ilan verildikten sonra, başvuruların değerlendirilmesi, gerekli kayıt işlemlerinin yapılması gibi süreçler var.

Geçmiş senelerde bu işlemler bazen bir aya kadar sürebiliyordu.

Bu yıl verilen ilanlarda işe başlama tarihi 19 Eylül, 21 Eylül ve 1 Ekim olarak çeşitlenmiş görülüyor.

Öte yandan ilanlar bu hafta başında yayınlandı ve çoğunun değerlendirme günleri 17 Eylül olarak duyurulmuş durumda.

Görüştüğümüz bir okul yöneticisi, şimdiye kadar TYP ilanlarının yayımlanmamış olmasının, daha doğrusu 2020-2021 öğrenim yılı için yayımlanmış ilanların durdurulmuş olmasının bakanlığın okulları gerçekten açmaya niyetli olmadığını düşündürdüğünü, ilanların çıkmış olmasının bu açıdan bir değişiklik olduğunu ancak bu ilanlarla işe alınan temizlik ve güvenlik elemanlarının 21 Eylül'de nasıl okullarda çalışmaya başlayacağının meçhul olduğunu söyledi. "Yapılacak bir dizi işlem var. SGK kayıtlarının açılması bile bir iş. Bugün başvurusun aldıkları birisini 21 Eylül'de işe başlatmayı düşünmeleri şaşkınlık verici" diye konuşan eğitimci, "biz de okulumuzda bekliyoruz. Öğretmenler Kurulu toplantıları için temizliği bir yolunu bulup yaptırdık. Bakalım temizlik ve güvenlik elemanları gerçekten gelecek mi?" dedi.