İstanbul Selimiye Semt Evi pandemide kadınların artan emek sömürüsü ve çocukların eğitime ulaşımda yaşadığı zorlukları tartışmak üzere “Türkiye’de Eğitim Sistemi Çökerken Kadınların Yükü Artıyor” başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinlik özel bir okulda eğitim emekçisi olan Bilgen öğretmenin sunumu ile başladı.

Sunumda eğitimin özelleştirilmesi ve dinselleşmeyle altı oyulan eğitim sisteminin, pandemiyle birlikte çöküşe geçtiğini vurgulanırken, devlet okullarıyla özel okullar arasındaki eşitsizliğin derinleştiğini belirtildi. Bahar aylarında özel okulların uzaktan eğitim sürecini yürütmek konusunda pek az engelle karşılaşırken, devlet okullarında okuyan ve internet, bilgisayar gibi donanımlara sahip olmayan öğrencilerin eğitimden mahrum kaldığını hatırlatılan sunumda, 21 Eylül'de kademeli yüz yüze eğitime geçişle birlikte, bu eşitsizliğin okulların temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasında da gözlemlendiği ifade edildi.

Sunumda eğitim sisteminin öğrencilerin sadece nitelikli eğitime ulaşmalarını sağlamakla değil, aynı zamanda gelişme çağındaki çocukların psiko-sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda olduğu belirtilirken, pandemi sürecinin çocukları sosyal etkileşimden de mahrum bırakmasının, beraberinde depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlara yol açtığı da vurgulandı.

Veliler açısından da eğitim sistemindeki çöküşün zorlu bir süreç yarattığından bahsedilen sunumda, okulların eğitimin yanı sıra çocuk bakımını da üstlenen yerler olması nedeniyle, pandemiyle birlikte okulların kapanmasıyla çocuk bakımı konusunda da ailelere ek güçlükler çıktığı belirtildi. Özellikle ana okulu ve ilkokul kademesinde çocuğu olan pek çok kadının, evde çocuklarıyla ilgilenmek için işten ayrılmak zorunda kaldığı belirtilen sunumda, ev işlerinin yanında çocukların ders ve ödev takibini de yürüttükleri vurguladı.

Özel okullarda çalışan pek çok öğretmenin kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamalarla hak kaybına uğradığı, örgütsüzlük nedeniyle bu sıkıntılarla başa çıkmakta zorlanıldığı belirtilen sunumda geçtiğimiz günlerde kuruluşu ilan edilen Birlik Sendikası'nın bu açıdan büyük bir boşluğu dolduracağı belirtildi.

Sunumun ardından etkinlik Dayanışma Meclisi’nin de üyesi olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üsküdar Şube Başkanı Ayşe Çataloluk‘un ve derneğin ortaöğretim sorumlusu Gaye Güngör’ün söz almasıyla devam etti.

Çataloluk, ÇYDD olarak hem üniversite hem de ortaöğretim ve altı sınıflardaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştıklarından bahsederken, şimdiye dek bu kadar büyük bir eğitim çıkmazına girilmediğini de sözlerine ekledi.

Burs verdikleri her yaştan öğrencinin pandeminin de etkisiyle eğitimde eşitsizlikler yaşadıklarını ilk elden deneyimlediklerini söyleyen Ayşe Çataloluk bu eşitsizliklerin önüne geçebilmek için dayanışma ve örgütlenmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Konuşmalardan sonra yapılan katkılarda Üsküdar Selimiye bölgesinde yaşayan kadınların dayanışma yeteneklerini arttırma ve ev içi yük ile çocukların eğitimi konusunda yaşanan sıkıntıları aşma konusunda birlikte hareket etmenin öneminde birleşildi. Yakın vadede Selimiye mahallesinde Kadın Dayanışma Komitesi’nin kurulması hedefinde ortaklaşılarak toplantı sonlandırıldı.