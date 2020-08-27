Eğitim-Sen: Yüz yüze eğitim için gereken yapılmalı

Eğitim-Sen tarafından bugün yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiği ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlığı ve geçerli bir stratejisi olmadığı belirtildi.

Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin mesleki çalışmalar için okullara gelmesiyle birlikte MEB’in ve okulların yüz yüze eğitim için ne kadar hazırlıksız olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın okullarda alınacak önlemlere dair ayrıntılı bir planlamaya sahip olmadığını belirten sendika "Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan 'ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda" dedi.

"Kâğıt üzerinde kalan önlem önerileriyle" yaşamın yalın gerçekliğinin örtüşmediği günlerden geçildiği belirtilen açıklamada "Bu zor günlerden çıkmak için gerekli olan ise geçerli önlemleri almak, bu önlemlerin uygulanabilmesi için zorunlu olan ekonomik kaynağı oluşturmak ve gerekli çalışan istihdamını sağlamaktır" denildi.

"Eğitim Sen bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini düşünmektedir" denilen açıklamada okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerin eğitimin dışına çıkma oranının arttığı kaydedildi.

Okula yeni başlayan öğrencilerin, okuma yazma, öz bakım gibi temel becerileri edinmeleri için de yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiği dile getirilen açıklamada "Ayrıca okul öğrencilerin istismar ve şiddetten korunması için en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. Burada yazmadığımız pek çok nedeni de dikkate aldığımızda yüz yüze eğitimin çocuğun üstün yararı için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" denildi.

'Aşamalı, seyreltilmiş şekilde okulların açılması hedeflenmeli'

Sendika açıklamasında "Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir. 'Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da 'Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir. Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB’in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim. Eğitim Sen bu konuda uyarıda bulanmaya, eleştiri ve önerilerini ifade etmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bugün de pek çok ilden karantina ve tanı konulan eğitim emekçileriyle ilgili bilgiler geldiğini kaydeden sendika, tanı konulan eğitim emekçilerinin çalıştıkları okulların bir listesini de yayımladı. Sözkonusu listeyi konu hakkında araştırma yaptığımız için yayımlamıyoruz.

