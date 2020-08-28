Eğitim-Sen: MEB, okullarla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaşmalıdır

Yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini ancak bunun için atılması gereken adımların olduğunu daha önce duyuran Eğitim-Sen yeni bir açıklama yaptı.

Giderek artan vaka sayılarına dair bilgilerin ulaştığını belirten sendika, bu okulların durumunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kamuoyu ile paylaşması gerektiğini vurguladı.

Eğitim-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

"Uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğretmenler mesleki çalışmalarını bugün zihinlerinde yanıtlanmamış pek çok soruyla tamamladı. Geride bıraktığımız hafta, okulları 21 Eylül’de açılması için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve eğer önlemler alınmazsa sonuçlarının ne kadar olumsuz olabileceğini gözlemleme olanağı verdi. Bu hafta ayrıca, bizlere 'her olasılığa hazırız' algısı oluşturmaya çalışan MEB’in aslında ne kadar hazırlıksız ve plansız olduğunu da gösterdi. Okulların salgına karşı ne kadar korunaksız ve savunmasız olduğunu bizzat yaşayarak deneyimledik.

UNICEF gerekli önlemler alınarak okulların açılması için tüm ülkelere çağrıda bulunmaktadır. Dünya genelinde 463 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişimi hiç yok. Salgın en çok da yoksullar ve dezavantajlı gruplar için yaşamı olabildiğince zorlaştırmaktadır. Okulların açılması için salgınla tam anlamıyla mücadele edilmeli, alınması gereken tüm önlemler eksiksiz alınmalı ve öğrenciler okulları ile buluşmalıdır. Okul öğrencinin yüzünün güldüğü, oyun oynadığı, bu karanlık günlerde yalnız olmadığını hissettiği, içerisinde kendini güvende hissettiği sığınağıdır. Okul öğrencinin dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrendiği ve salgını birlikte aşabileceğimize olan inancını artıran evidir. Bu anlamda okulları güvenli ve tüm önlemler alınmış şekilde açmak ortak sorumluluğumuzdur.

Eğitim Sen, taşıdığı tarihsel sorumluluk ile öğrencilerimize, eğitim emekçilerine ve halkımıza karşı sorumluluğu gereği MEB’i ve siyasi iktidarı alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda uyarmaktadır ve bunu da sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha ifade ederiz ki salgınla mücadele edebilmek ve okulları güvenle açabilmek için ihtiyacımız olan; ortak akıl, bilimsel çalışma ve güçlü bir toplumsal mutabakattır.

Pek çok ilden ve ilçeden Covid-19 tanısı konulan veya şüphesi bulunan eğitim emekçilerine ait bilgiler merkezimize gelmeye devam etmektedir. Yayınlanan okul isimleri pazartesi gününden bu yana okulda bulunan arkadaşlarımızdan tanı konulan veya temaslı çalışanların bulunduğu okullardır. MEB bu okullarla ilgili gerekli önlemleri almalı ve çalışanların sağlığıyla ilgili bir risk oluşmamasına özen göstermelidir. Sorun bulunan veya sorun bulunduğu iddia edilen bu okullarla ilgili son durumu MEB’in kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir."