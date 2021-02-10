Eğitim 'parasız' ama sınavlar el yakıyor: 'Bakanlık sınav giderlerini karşılayabilir'

Eğitim-İş Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı 50’ye yakın sınav düzenleyen Ölçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınavlar için talep ettiği ücretlerle ilgili açıklama yaptı.

Sınav ücretlerinin öğrencileri ve ailelerini zorladığına dikkat çeken sendika, "26 -27 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için başvurular başlamıştır. 4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında yapılacak başvurular için adayların her oturum için (YTY, AYT, YDT) 90TL ödemesi gerekecektir. Biz de Eğitim-İş Sendikası olarak bu paraların alınmamasını ve öğrenci ve velilerin yeni bir masraf kapısından kurtulmasını istiyoruz" dedi.

'Derinleşen yoksulluğa rağmen sınavlardan ücret alınmasına göz yumuluyor'

Sendikanın açıklaması şöyle:

"Bütçesini rasyonel biçimde kullanmayan, bütçesi yetersiz olduğu durumlarda hazineden Diyanet kadar bile talepkâr olmayan, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, bilgisayar dağıtma ve ücretsiz internet verme sözünü tutmayan, salgına rağmen okullara kadrolu temizlik personeli dahi atamayan, okulların temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını velilerin sırtına yükleyen, okullarda ciddi oranda öğretmen açığı olduğunu itiraf ettiği halde öğretmen atamalarını yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede derinleşen yoksulluğa rağmen ÖSYM aracılığıyla vatandaştan yüksek miktarda sınav ücreti alınmasına göz yummaktadır. Oysa bu sınavlar, sosyal bir devletin bir hak olarak yurttaşlara ücretsiz ve eşit sağlaması gereken eğitimde mecburi tutulduğu için ücretsiz olmalıdır. Ücretsiz verilmesi gereken bir kamu hizmeti alana yüklenerek paralı hale getirilemez; bu uygulama ile Anayasa’nın kesin hükümleri arasında tezatlık vardır.

'Bakanlık sınav giderlerini karşılayabilir'

Buna rağmen sınavlardan ücret alan, hatta zaman zaman esnaf ağzıyla 'Kâr etmiyoruz, sınavların bize gelişi bu' gibi trajikomik açıklamalar yapan Bakanlık, sınav ücretlerini en azından bu yıl almayacak kadar vicdanlı davranmalıdır. 'sosyal devlet' kavramı sadece siyaset bilimleri kitaplarındaki bir ütopya haline getirilmek istenmiyorsa, bu konuda atılacak ilk adım milyonlarca öğrenciden sınavlar için para almamak olmalıdır. Eğitim–İş olarak MEB’e açık çağrımızdır. Pandemi süresince uzaktan eğitimdeki başarısızlığınız ve sorunları çözmedeki basiretsizliğiniz nedeniyle milyonlarca öğrencimiz eğitime düzenli olarak ulaşamadı. O yüzden kendinize gelin, sokaktaki yoksulluğu, eğitime ulaşmak için çırpınan yavrularımızı görün ve bu yıldan itibaren sınav giderleri için, yine yurttaşın cebinden çıkan vergilerle oluşan bütçenizi kullanın. Koskoca Bakanlık sınavın giderlerini karşılayabilir ama eğitimden gidenleri geri getiremez."