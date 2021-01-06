Eğitim-İş'ten Boğaziçi'ndeki eylemlere destek açıklaması

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), AKP'li Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasını takiben başlayan protestolara ilişkin "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haklı ve onurlu direnişin yanındayız!" dedi.
Konuya ilişkin sendika açıklamasında şöyle denildi:
2021'nin Türkiye'sinde köklü bir devlet üniversitesinin giriş kapısına vurulan kelepçe, Türkiye'de baskı altındaki akademinin ve saldırı altındaki ifade özgürlüğünün de sembolü haline gelmiş, tarihi bir gerçekliğin dışa vurumu olmuştur.
Kadın katilleri, uyuşturucu tacirleri, tecavüzcü tarikat üyeleri için bile bu denli sert yürütülmeyen gözaltı prosedürlerinde, öğrenci evlerine kapıların hatta duvarların parçalanarak girilmesi, AKP iktidarı boyunca gerçek nefret öğesinin her zaman "sorgulayanlar- itiraz edenler" olduğunu bir kez daha göstermiştir.
'Melih Bulu'nun ataması geri alınsın'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: