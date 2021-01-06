Eğitim-İş'ten Boğaziçi'ndeki eylemlere destek açıklaması

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma metni yayımladı.

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), AKP'li Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasını takiben başlayan protestolara ilişkin "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haklı ve onurlu direnişin yanındayız!" dedi.

Konuya ilişkin sendika açıklamasında şöyle denildi:

2021'nin Türkiye'sinde köklü bir devlet üniversitesinin giriş kapısına vurulan kelepçe, Türkiye'de baskı altındaki akademinin ve saldırı altındaki ifade özgürlüğünün de sembolü haline gelmiş, tarihi bir gerçekliğin dışa vurumu olmuştur.

Kadın katilleri, uyuşturucu tacirleri, tecavüzcü tarikat üyeleri için bile bu denli sert yürütülmeyen gözaltı prosedürlerinde, öğrenci evlerine kapıların hatta duvarların parçalanarak girilmesi, AKP iktidarı boyunca gerçek nefret öğesinin her zaman "sorgulayanlar- itiraz edenler" olduğunu bir kez daha göstermiştir.

'Melih Bulu'nun ataması geri alınsın'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

Bulu, kampüse polisle girmediğini iddia etmiş, hemen birkaç saat sonra bir savaş varmışçasına içeriye zırhlı araçlarla giren kolluk kuvvetlerinin kampüsteki fotoğrafları ifşa olmuştur.

Akademik kariyeri de sorunlu olan Bulu, Şehir Üniversitesi'ndeyken yayınladığı bir makalesinin intihal olduğu iddiaları sorulunca, "İntihal değil, sadece alıntıları göstermemişim" diyerek saçmalamıştır. Oysa intihal zaten tam olarak budur. Başkalarının zihin emeğini, düşünsel ürününü kendi üretimiymiş gibi göstermek hırsızlıktır, intihaldir!

Bu "incileri" sıralayan bir şahsın, Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birinin başına adeta herkese rağmen getirilmesi, Türkiye'de AKP döneminde icat edilen bu rektör atama sisteminin demokrasiye ve bilime ne kadar aykırı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Son araştırmalar ortaya koymuştur ki bu dönemde atanan 72 rektörün tek bir bilimsel makalesi yayımlanmamıştır! 140'ı aşkın rektörün ise uluslararası akademide atıf yapılmış tek bir makalesi yoktur! Yani akademik olarak hiç üretimde bulunmayan, akademi çevresinden saygı görmeyen, aklını insanlığa faydalı makaleler için değil hükümeti memnun edecek twitler atmak için kullananların üniversitelerin başına getirildiği bir dönemde, dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında ülkece varlık gösterememiş olmamız şaşırtıcı değildir

Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Üniversiteler özerk ve her türlü siyasi baskıdan muaf olması gereken bilim/düşünce kaleleridir. Bu mecralara "Allah bizi okumuşların şerrinden korusun" cahilliğiyle, ülkesi için kafa yoran insanları "elitist" yaftasıyla hedef göstererek yaklaşılamaz. Demokratik bir ülkede rektörler, atanmaz; seçilir! İfade özgürlüğünü, fikir üretimini, bağımsız akademiyi, laikliği bu üniversitelerden yola çıkarak hedef alan zihniyet, anlamalıdır ki okul kapısının aksine zihinlere kelepçe vurmak mümkün değildir. İnsanlığın aydınlanma tarihi, bunun en somut kanıtıdır.

Eğitim-İş olarak; gözaltına alınan tüm öğrencilerin serbest bırakılması gerektiğini, Melih Bulu'nun atamasının geri alınmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni yıla bir umut gibi yükselen haklı direnişi selamlıyor, "Okul sıralarında olduğu gibi yine yanınızdayız."

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