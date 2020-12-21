'Eğitim hakkımız için taleplerimiz' kampanyasında binlerce imza toplandı

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "Eğitim hakkımız için taleplerimiz" başlıklı bir kampanya düzenledi. Kampanyada binlerce imza toplandığını duyuran TKG eğitimde yaşanan sıkıntıları da sıraladı.

TKG'nin açıklaması şöyle:

"Covid-19 pandemisinin Türkiye’de ilk kez görülmesinin ardından Mart ortasında yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Yaklaşık 9 aydır çevrimi içi olarak devam eden liselerde eğitim, büyük oranda MEB uygulaması EBA ile devam etti. Üniversitelerin birçoğu ise kendi çevrimiçi platformlarını oluşturarak lisans programlarını internet olanaklarıyla sürdürmeyi denedi. Ancak hem daha alt kademelerde hem de üniversitelerde öğrencilerin yaşadıkları sorunlar sık sık basına yansıdı.

Öğrencilerin yarısı EBA'ya girebildi

Meclis’te verilen bir soru önergesi üzerine paylaşılan verilere göre 16,5 milyon öğrencinin sadece 8 milyon 600 bini, haftada ortalama iki defa EBA sistemine giriş yaptı.

Üniversitelerde ise ders takibinde özellikle aileleri yanına dönen öğrencilerin benzer bir sorunu yaşadığı, okulda sağlanan teknik donanımdan yoksun olmalarının ciddi bir eşitsizlik yarattığı da bir çok kez dile getirildi. Daha önce soL portal ile görüşlerini paylaşan 41 farklı üniversiteden öğrenci, aynı zorlukları öne çıkarmıştı.

'Eğitim hakkımız için taleplerimiz' kampanyası

Geçtiğimiz ay bu sorunların ortaklığından yola çıkarak başlatıldığı belirtilen 'Eğitim Hakkımız İçin Taleplerimiz' başlıklı kampanya, internet üzerinden verilen eğitimde kullanılan tablet, laptop gibi cihazların ve internet erişiminin tüm öğrencilere sağlanmasından, KYK’ların bursa dönüştürülerek miktarlarının arttırılmasına kadar öğrencilerin öncelikleri talepleri sıralıyor.

İmza kampanyası, bir aylık sürede yurt genelinde onlarca farklı lise ve üniversiteden yüzlerce imzacıya ulaştı.

5 üniversite önünde eylem

Kampanya geçtiğimiz haftalarda 5 üniversite önünde yapılan ortak basın açıklamasıyla devam etmişti. Bunu takiben akademisyenlere dönük 'Eğitim hakkımız gasp ediliyor, bu suça ortak olmayın taleplerimize omuz verin' başlığıyla bir bildiri daha yayımlayan TKG, birçok aydın ve akademisyenin bu taleplere sessiz kalmayarak desteklerini ilettiklerini ve imzacı olduklarını belirtti.

5 Üniversite'nin önünde #EğitimİçinTalepEdiyoruz dedik.



Borçlu değil öğrenci olmak, eğitim hakkımızı savunmak için buradayız.



Daha yeni başlıyoruz, geri alacağız! pic.twitter.com/6PeFkn7Re2 — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) November 20, 2020

'Eşit eğitim için taleplerimizi daha yüksek dile getireceğiz'

İmza kampanyası hâlâ devam ediyor, ulaştığı yaygınlığın ardından son durumu ve gelecekte atacakları adımlar için Türkiye Komünist Gençliği Yönetim Kurulu Üyesi Mert Doğan, kampanyaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitim kurumunun iflas ettiği bir dönemde pandemi koşulları iflasın iflası anlamına geldi. Online eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler içerisinde eğitim almanın sınıfsal karakteri artık daha da açık. Yalnız Türkiye’ye özgü de değil, UNICEF verilerine göre dünyada en az 463 milyon öğrenci yani toplamın üçte birinden fazlası için uzaktan eğitim denilen şey hayal.

Bugün geldiğimiz noktada Emekçi ailelerin çocuklarının eğitimin hiçbir türlüsüne ulaşamadığına şahit oluyoruz. Zaten sosyal medya veya haber sitelerinde biraz gezinirseniz bu problemi rahatlıkla görebilirsiniz. Her hafta birçok üniversite, öğrencilerinin yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Türkiye gündemine giriyor. Liselerde durum çok daha kötü. Geçtiğimiz günlerde medyaya da yansıdı, öğrencilerin yarısından fazlası online eğitim sürecine dahil olamadı.

Buna rağmen çöken sitelerle övünen, süreci bir başarı olarak ifade eden bir iktidar var. Bütün problemlere gözlerini kapatıp ne anlama geldiği belirsiz bir başarı tekrarından öteye geçemiyorlar. İktidar sürdürdüğü politikayla suç işlemekte, bunun başka açıklaması yok. Bakanıyla, başkanıyla halkla alenen dalga geçiyorlar ve en temel haklardan biri olan eğitim hakkını yok sayıyorlar.

Hal böyle olunca öğrencilerin somut taleplerinin örgütlenmesi acildi ve zorunluydu. TKG olarak başlattığımız imza kampanyası öğrencilerin talepleri etrafında örgütlenmesi hedefiyle yola çıktı. Eşit eğitim için taleplerimizi daha yüksek sesle daha çok öğrenciye ulaştırmak için çalışmalarımız hızlanarak devam edecek.”