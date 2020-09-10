Eğitim-İş Genel Başkanı: Okullar kesinlikle hazır değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de, yüz yüze eğitimin yalnızca okul öncesi öğrencilerin ve birinci sınıflarla başlayacağını; velilerin, mazeret bildirerek çocuklarını okula göndermeyebileceğini açıkladı. Bu durumda, milyonlarca öğrenci ilk etapta 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamayacak.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okulların bulaşma riskinin sıfıra ya da minimum düzeye indirilerek mutlaka yüz yüze açılması gerektiğini belirtti.

Velilerin, hastalık kapması ve hastalığı eve getirmesi gibi endişeler ile okula göndermeyebileceğine dikkat çeken ancak okulöncesi ve birinci sınıfların, uzaktan eğitim yapabilecek bir sınıf düzeyi olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Bu yaş grubu, pedagojik olarak yaşayarak öğrenmesi gereken bir grup. Hiçbir çocuk kalem tutmayı uzaktan öğrenemez” dedi.

Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen var

Okula gelmeyecek olan öğrencilerin, kendi evlerinde ya da özel ortamlarda eğitime tabi tutulması gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Bunun için hem atanmış öğretmen kadrosu hem de atanmayı bekleyen binlerce öğretmen var. Bakanlık bu çalışmayı bir an önce yapmalı” ifadelerini kullandı.

Okulların temizlik görevlisi ve temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması konusunda adım atılmadığını söyleyen Yıldırım, İŞKUR’dan her yıl yardımcı hizmetler elemanı alındığını ancak bu alımların durdurulduğunu, okulların açılmasının beklendiğini aktardı. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Dezenfektan, ateş ölçer, maske sağlanmış değil. Okullar, bunlar alınmadığı için temizlenmemiş durumda. Okullar kesinlikle hazır değil.”

