Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarına yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarına yeni bir düzenleme getirdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek" dedi.

Saraç'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek.

Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır.

Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.