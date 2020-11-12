Eğitim alanının 'ticaret alanı' olarak kullanılmasını eski AKP'li bakan talep etmiş

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 2011 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla imar planı değiştirilerek eğitim alanına dönüştürülen bölgeye 9 yıldır kamulaştırma yapılmadı.

Bölgedeki parsel sahiplerinin bu 9 yıllık sürede hak kaybının ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Birgün gazetesinden Uğur Kurnaz’ın haberine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 17 Şubat 2020’de imar planı değişikliğini onaylayarak, ‘eğitim alanı’ olarak ayrılan bu bölgeyi ‘ticaret alanı’na çevirdi.

Alanın, ticaret alanı olarak kullanılmasını talep eden şirket ise eski Ekonomi Bakanı AKP’li Nihat Zeybekci’nin ortağı olduğu Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş. CHP Pamukkale Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Bülent Taylan Kaplan ve İYİP Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi Bilal Güner karara şerh koydu.

Üyeler, söz konusu parselin hazine arazilerinin ortasında yer aldığına ve eğitim amaçlı kullanabilecek alanları fiziken böldüğüne dikkat çekti. İlçede eğitim alanına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

