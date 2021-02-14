Ege'nin iki yakasından öğrenciler: 'Aşağı bakmayacağız-Şimdi bu yol bizimdir!'

Bir süredir hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da devam eden eylemlerle birlikte iki ülkeden de öğrenciler, bir araya gelerek ortak bir metin hazırladı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü’nün (SFK) Türkiye’de, ülkedeki öğernci sendikalarınınsa Yunanistan’da imzaya açtığı metin, Türkiye’deki üniversitelerin önemli bir sorunu olan rektörlüğe kayyum atamaları ve Yunanistan’da tartışılan üniversitelere polislerin girmesi gibi sorunlardan yola çıkarak ortak taleplerde bulunuyor.

Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun kayyum atanmasını takip eden eylemler devam ederken, Yunanistan'da da başta üniversitelere polis konuşlandırılması, okuldan atılmaların kolaylaştırılması ve okulda "siyasetin yasaklanması"nı içeren bir yasa tasarısının hükümet tarafından gündeme getilmesi üzerine ülke çapında kitlesel eylemler başlamıştı.

Öğrencilere 'terörist' diyenlere cevap

Türkiyeli ve Yunanistanlı öğrencileri beraber haklı mücadelelerini sürdürmeye ve birbirlerine omuz vermeye çağıran metin, öğrencilerin "terörist" olmadığını, düzenlenen direnişin meşru olduğunu belirtti.

Metinde üniversitelerin sermayeye terkedilmeyeceği vurgulanırken, meşru eylemler sırasında tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu ve bunun için mücadeleye devam edileceği beyan edildi.

İmzaya açık olan metne Türkiye’den 88 üniversite topluluğu ve platformu, Yunanistan'dansa 37 öğrenci senikası metne imza attı. Yunanistan’da bölüm ve fakülte bazında yurt genelinde örgütlenen öğrenci sendikaları, üniversitelilerin genelinde düzenlenen seçimlerle temsil hakkı kazanıyor. Pandemiden önce yapılan son seçimlerde 65 bin öğrenci üniversite sendikası seçimlerinde oy kullanmıştı.

Açıklama hakkında görüşlerini aldığımız Boğaziçi Üniversitesi SFK Başkanı Yaren Yılmaz, mücadelenin ve dayanışmanın uluslararası anlamına vurgu yaptı. Ege’nin iki yakasında mücadele eden gençler olarak üniversitelerimize dair taleplerini dile getiretirdikleri metne ilişkin Yılmaz şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki sorunlarımız ortak, sermaye ve onun temsilcisi olan siyasi iktidarlar dünyanın her yerinde üniversitemize ve geleceğimize dönük saldırılar gerçekleştiriyor. Boğaziçi direnişi gerekçe gösterilerek şu anda 9 arkadaşımızı tutukladılar. Geçtiğimiz hafta iktidar tarafından gerekli görüldüğünde üniversitemizin içine yüzlerce polisin girip bize saldırması, Yunanistan’daki gerici iktidarın üniversiteyi şirketleştirme ve kampüslere polis konuşlandırma girişimleri söz konusu saldırılara en somut örnekler. Bu saldırılara karşı da Yunanistan ve Türkiye’deki gençler ortak taleplerimizi birlikte daha gür bir biçimde haykırıyor ve mücadeleyi yükseltiyoruz.”

Açıklamanın tam hâli ve şimdiye kadar imza atan öğrenci kurumlarıysa şöyle: