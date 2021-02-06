Yunanistan'ın Midilli adası yakınlarında bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ege'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Midilli yakınlarında 4 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Yunanistan'ın Midilli adası yakınlarında bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.