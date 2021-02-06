Ege'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Midilli yakınlarında 4 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Yunanistan'ın Midilli adası yakınlarında bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.