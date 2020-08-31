EGEÇEP: Çeşme'de hukuk tanımayan RES yapımı derhal durdurulmalı

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), mahkeme tarafından “ÇED geçerli değildir” kararına rağmen Güral Porselen'in İzmir Çeşme’deki Germiyan Mahallesi'nde yapımına başladığı rüzgar enerjisi santralleriyle (RES) ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada 20 Ağustos tarihinde İzmir Valiliğinin Güral Porselen şirketine inşaat yasağından muafiyet verdiği karar eleştirilirken, "Bu muafiyet hukuka aykırıdır. İzmir Valiliğini yargının verdiği karara uygun davranmaya, yeni idari işlemlerle mahkeme kararını etkisizleştirmemeye, yargı kararlarının arkasından dolanmamaya, samimiyetle hukuka uygun davranmaya, Güral Porselen Şirketi’ne verdiği inşaat muafiyetini ivedilikle geri almaya, Germiyan Köyünü doğası ve tarihiyle korumaya davet ediyoruz" denildi.

'Antik Roma devrinden kalan eserler tahrip edildi'

"Rüzgar Enerjisi Santral alanına gittiğimizde ağaç kesimi yapıldığını, yol çalışması yapıldığını, inşaat sahasında Antik Roma devrinden kalan Roma Mezarları, antik su kuyusu ve antik kilise temellerinin tahrip edildiğini tespit ettik" diyen EGEÇEP, Çeşme Belediyesi’ni İzmir Valiliği’nin verdiği hukuka aykırı inşaat muafiyetine itiraz etmeye çağırdı.

EGEÇEP Yürütme Kurulu yazılı açıklamasında "Germiyan Köyüne yapılan haksız uygulamanın karşısındayız. Çeşme ve Germiyan çevrecileri ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Tüm doğa korumacı yurttaşlarımızı da bu süreçte onlarla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz" diyerek, tarihi eserlerin korunması için de gerekli adımların atılması çağrısı yaptı.